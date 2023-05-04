Более тысячи человек хором исполнили эпос «Манас» в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР -КАЗИНФОРМ - В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области в парке им. Ж.Кыдырова 1 тысяча 250 человек хором рассказали эпос «Манас». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Мероприятие прошло в рамках реализации указа президента КР «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» (эпосы «Манас», «Семетей», «Сейтек») — бесценного духовного наследия кыргызского народа».

В мероприятии приняли участие работники образования, школьники и воспитанники детсадов.



