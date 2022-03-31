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    12:56, 31 Март 2022 | GMT +6

    Более тысячи человек эвакуированы из-за снежных заносов на дорогах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более тысячи человек эвакуированы в результате снежных заносов и заторов на дорогах. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом в течение прошедших праздничных дней и в последние дни было зафиксировано более 1200 автомобилей, которые застряли на пунктах пропуска. Более тысячи человек эвакуировали из различных транспортных средств, предоставляя им в том числе пункты обогрева, где своевременно оказывалась как психологическая помощь, так и по организации питания местными исполнительными органами», - сказал на брифинге в СЦК Юрий Ильин.

    Министр отметил, что поступило более 230 звонков на телефоны штабов, которые были своевременно развернуты подразделениями по ЧС и территориальными подразделениями и более 7 тысяч различных информационно-справочных сообщений, которые принимали в том числе службы 102.

    Теги:
    МЧС Спасение Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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