Более тысячи человек эвакуированы из-за снежных заносов на дорогах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более тысячи человек эвакуированы в результате снежных заносов и заторов на дорогах. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом в течение прошедших праздничных дней и в последние дни было зафиксировано более 1200 автомобилей, которые застряли на пунктах пропуска. Более тысячи человек эвакуировали из различных транспортных средств, предоставляя им в том числе пункты обогрева, где своевременно оказывалась как психологическая помощь, так и по организации питания местными исполнительными органами», - сказал на брифинге в СЦК Юрий Ильин.

Министр отметил, что поступило более 230 звонков на телефоны штабов, которые были своевременно развернуты подразделениями по ЧС и территориальными подразделениями и более 7 тысяч различных информационно-справочных сообщений, которые принимали в том числе службы 102.