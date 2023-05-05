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    Более тысячи человек эвакуировали из-за извержения вулкана в Гватемале

    5 Мая 2023, 21:31

    ГВАТЕМАЛА. КАЗИНФОРМ - Власти Гватемалы эвакуировали более 1000 человек из-за извержения самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго недалеко от столицы страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM.

    В Национальной службе чрезвычайных ситуаций Гватемалы Conred заявили, что 1054 человека эвакуированы из пяти населенных пунктов расположенных у подножия вулкана Фуэго.

    Название «Фуэго» в переводе с испанского языка означает «огонь». Вулкан испускает пирокластические потоки - высокотемпературную смесь газа, пепла и обломков горных пород, которые с огромной скоростью спускаются вниз по склонам вулкана.

    Вулкан выбросил в небо столб пепла высотой более 6000 метров над уровнем моря.

    В декабре прошлого года извержение вулкана Фуэго вынудило власти Гватемалы временно закрыть крупнейший аэропорт страны, передает Deccan Herald.

    Высота вулкана составляет 3763 метра над уровнем моря. Он извергается в среднем каждые 4-5 лет. В 2018 году в результате извержения Фуэго погибли 215 человек и столько же пропали без вести.

    На территории Гватемалы есть еще два действующих вулкана - Сантьягуито на западе страны и Пакайя на юге.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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