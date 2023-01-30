Более тысячи человек будут работать на шинном заводе в Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Шинный завод в городе Сарани Карагандинской области стал одним из крупнейших предприятии, которое обеспечивает рабочие места для местных жителей. Предприятие начало набор сотрудников еще на стадии строительства. На сегодняшний день на заводе работают 177 жителей моногорода. Прием работников продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакансии на новом заводе имеются по разным специальностям: от обрезчиков до испытателей изделий. Компания за свой счет помогает желающим получить необходимую квалификацию. Обучение и стажировка проходят на заводе в Татарстане. Прошедшие практику 100% обеспечиваются работой. В скором времени будет сформирована очередная группа, которая отправится в Нижнекамск в феврале.

«На сегодняшний день в компании численность персонала составляет 408 человек. Набор продолжается. Востребованность в специалистах имеется по 28 профессиям. На рынок Казахстана мы готовы заявить еще порядка 600–700 вакансий, то есть это тот персонал, который надо набрать до конца текущего года. На обучении и стажировке в Нижнекамске находятся 168 человек. Они проходят производственную практику, после чего сдают экзамены, подтверждают квалификацию. Всем стажерам предоставляется жилье, оплачивается трансфер, они также получают зарплату. Следующая группа выедет в Татарстан в феврале», – говорит помощник директора ТОО «KamaTyresKZ» Виталий Дедов.

Он отметил, что сотрудники, обучившиеся в Нижнекамске, сейчас участвуют в подготовке к запуску производства, монтаже и пусконаладке оборудования.

Анна Кенжебекова и Альбина Сивенкова – коренные жительницы Сарани. На шинный завод устроились через Центр занятости. После стажировки в Нижнекамске работают инженерами-технологами ОТК. Истории у них похожие. Получили высшее инженерное образование, работали на предприятиях. Но после рождения детей и декретного отпуска оказались в поиске новой работы.

«Я даже поработала продавцом. Потом узнала, что у нас в городе открывается шинный завод и есть возможность устроиться по специальности. Обратилась в Центр занятости, оставила резюме. После этого прошла собеседование в компании и обучилась в Нижнекамске. На заводе РТИ работало много моих родственников. Было обидно, когда все развалилось. Рада, что возродили эту площадку и я работаю на новом современном заводе», – говорит Альбина.

Инженеры-технологи ОТК сейчас разрабатывают технологические инструкции. С началом массового производства будут следить за качеством выпускаемой продукции.

Новые профессии могут освоить и специалисты иных отраслей промышленности, решившие поменять сферу.

Как ранее сообщалось, завод по производству шин – это крупный проект, который финансируется Фондом развития промышленности (дочерняя организация Банка Развития Казахстана, который входит в структуру холдинга «Байтерек»). Он нацелен на создание рабочих мест и, в целом, на развитие промышленного потенциала страны.

В ноябре прошлого года в ходе рабочего визита в Карагандинскую область шинный завод посетил Президент Касым-Жомарт Токаев.



