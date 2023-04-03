Более тысячи баров закрылись в Великобритании из-за инфляции

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - В феврале, по официальным данным, инфляция в Великобритании составила 10,4% в годовом исчислении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Число закрытых в прошлом году баров в Соединенном Королевстве вдвое превышает показатели 2021 года, несмотря на действие в тот период коронавирусных ограничений. Больше всего пабов (98) закрылись в Лондоне.

Согласно Британской ассоциации пива и пабов, всего в стране по состоянию на 2019 год было 47,2 тысяч баров.

Напомним, на фоне падения экономического роста и ускоряющейся инфляции правительство Великобритании представило план масштабного повышения налогов и сокращения государственных расходов. Согласно расчетам британского кабмина, основными факторами роста цен стали повышение тарифов на энергоносители и увеличение стоимости продуктов питания.

Фото: Wes Kitten, VEmaps.com