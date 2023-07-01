Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Более тысячи алматинцев призвали в армию

    1 Июля 2023, 07:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До конца года по Алматы планируется призвать около 2500 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Призыв граждан на срочную воинскую службу проводится два раза в год, с марта по июнь и с сентября по декабрь. Подводя итоги весеннего призыва 2023 года, установлено, что было призвано около 1200 граждан в Пограничную службу КНБ РК, Вооруженные силы РК, Службу государственной охраны и в Национальную гвардию МВД РК. До конца текущего года по Алматы планируется призвать около 2500 человек», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций начальник юридической службы департамента по делам обороны Алматы Дауренбек Шегебаев.

    Спикер напомнил, что отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется по следующим основаниям:

    - по семейным обстоятельствам (занятым уходом за членом семьи, имеющих инвалидов, состоящих в браке с одним и более детей);

    - для продолжения образования (на период обучения, за исключением дистанционного);

    - по состоянию здоровья (решением призывной комиссии);

    - по другим причинам (педагогам, врачам, депутатам, членам летных экипажей и судов, поступающих в правоохранительные органы, в отношении которых ведется дознание).

    Дауренбек Шегебаев добавил, что после срочной воинской службы многие желают остаться на контрактной службе, ввиду имеющегося социального пакета: постоянной заработной платы, бесплатного медицинского обеспечения, раннего выхода на пенсию, вещевого обеспечения и жилищных выплат на приобретение собственного жилья.

    Помимо этого, с 2023 года для военнослужащих срочной службы стали доступны такие льготы, как:

    - поступление в вуз по гранту, поступление независимо от сдачи ЕНТ, поступление в военные вуз без вступительных экзаменов. Министр обороны РК вручил сертификаты на бесплатное обучение некоторым из них, которых в общем насчитывается около 15 000 человек.

    - приостановление начисления суммы вознаграждения по кредитам в банках второго уровня, на период службы военнослужащего срочной службы.

    В департаменте напомнили об ответственности за уклонение от воинской службы. Так, за «откос» от армии предусмотрена уголовная ответственность, такие лица привлекаются к административному штрафу в размере 2 тысяч МРП.

    «Розыск лиц, уклоняющихся от выполнения воинской службы осуществляется сотрудниками органов внутренних дел. Они имеют право останавливать и проверять граждан, их документы. Если действительно установлено, что гражданин не состоит на воинском учете по месту пребывания, в административном кодексе предусмотрено, что он в течение семи дней должен встать на воинский учет. Данные лица действительно направляются и сообщаются в местные органы военного управления. И нами соответственно принимаются меры административного воздействия и далее уже проверяется человек. Лица, уклоняющиеся от воинской службы, определяются в войска на общих основаниях. Никаких ограничений, определенной категории для них нет. Все граждане равны перед законом. Они проходят службу в том же порядке, предусмотренном в законодательстве», - подчеркнул Дауренбек Шегебаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как будут выявлять склонность призывников к суициду в Казахстане
    Не служивших в армии казахстанцев освободят от получения военных билетов
    Отсрочку по кредитам получили 2600 призывников в Казахстане
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице