Более тысячи алматинцев призвали в армию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До конца года по Алматы планируется призвать около 2500 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Призыв граждан на срочную воинскую службу проводится два раза в год, с марта по июнь и с сентября по декабрь. Подводя итоги весеннего призыва 2023 года, установлено, что было призвано около 1200 граждан в Пограничную службу КНБ РК, Вооруженные силы РК, Службу государственной охраны и в Национальную гвардию МВД РК. До конца текущего года по Алматы планируется призвать около 2500 человек», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций начальник юридической службы департамента по делам обороны Алматы Дауренбек Шегебаев.

Спикер напомнил, что отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется по следующим основаниям:

- по семейным обстоятельствам (занятым уходом за членом семьи, имеющих инвалидов, состоящих в браке с одним и более детей);

- для продолжения образования (на период обучения, за исключением дистанционного);

- по состоянию здоровья (решением призывной комиссии);

- по другим причинам (педагогам, врачам, депутатам, членам летных экипажей и судов, поступающих в правоохранительные органы, в отношении которых ведется дознание).

Дауренбек Шегебаев добавил, что после срочной воинской службы многие желают остаться на контрактной службе, ввиду имеющегося социального пакета: постоянной заработной платы, бесплатного медицинского обеспечения, раннего выхода на пенсию, вещевого обеспечения и жилищных выплат на приобретение собственного жилья.

Помимо этого, с 2023 года для военнослужащих срочной службы стали доступны такие льготы, как:

- поступление в вуз по гранту, поступление независимо от сдачи ЕНТ, поступление в военные вуз без вступительных экзаменов. Министр обороны РК вручил сертификаты на бесплатное обучение некоторым из них, которых в общем насчитывается около 15 000 человек.

- приостановление начисления суммы вознаграждения по кредитам в банках второго уровня, на период службы военнослужащего срочной службы.

В департаменте напомнили об ответственности за уклонение от воинской службы. Так, за «откос» от армии предусмотрена уголовная ответственность, такие лица привлекаются к административному штрафу в размере 2 тысяч МРП.

«Розыск лиц, уклоняющихся от выполнения воинской службы осуществляется сотрудниками органов внутренних дел. Они имеют право останавливать и проверять граждан, их документы. Если действительно установлено, что гражданин не состоит на воинском учете по месту пребывания, в административном кодексе предусмотрено, что он в течение семи дней должен встать на воинский учет. Данные лица действительно направляются и сообщаются в местные органы военного управления. И нами соответственно принимаются меры административного воздействия и далее уже проверяется человек. Лица, уклоняющиеся от воинской службы, определяются в войска на общих основаниях. Никаких ограничений, определенной категории для них нет. Все граждане равны перед законом. Они проходят службу в том же порядке, предусмотренном в законодательстве», - подчеркнул Дауренбек Шегебаев.