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    Более тысячи адмправонарушений выявили за день в Шымкенте

    23 Декабря 2020, 14:53

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Более тысячи адмправонарушений выявлено за один день в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.

    Сотрудниками департамента полиции города Шымкента с 22 по 24 декабря в целях поддержания правопорядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

    По результатам одного дня ОПМ выявлено 1077 административных правонарушений, из них: мелкое хулиганство – 126 фактов; нарушение тишины – 52; распитие спиртных напитков или нахождение в общественных местах в пьяном виде – 179; нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения взрослых – 79; проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность – 329; управление транспортным средством с не пристегнутым ремнем безопасности – 128; нарушения правил движения пешеходами – 153 фактов; и иные правонарушения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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