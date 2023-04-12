Более триллиона тенге составляет объем уточненного бюджета Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общий объем исправленного и уточненного бюджета Астаны на 2023 год составил 1 триллион 120 миллиардов 955 миллионов тенге. Об этом сообщил руководитель столичного управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев на внеочередной сессии маслихата Астаны VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с результатами анализа реальных поступлений, план по местным доходам городского бюджета предложено увеличить на 71,5 млрд тенге.

К.Манкараев предложил в рамках этой суммы увеличить план по налоговым поступлениям на 60 млрд тенге, по неналоговым поступлениям на 9,5 млрд тенге.

«Что касается расходов, во-первых, на основании приоритета выполнения социальных обязательств государства, финансирование социальной сферы было рассмотрено в особом порядке. Например, на социальную сферу направляется около 17,4 млрд тенге. Это связано с увеличением расходов на специальные социальные услуги для престарелых и лиц с инвалидностью в медицинских социальных учреждениях, оплату услуг личных помощников, увеличением количества инватакси для перевозки детей-инвалидов. В сфере здравоохранения – на приобретение вакцин против гриппа и гепатита А, капитальный ремонт городских поликлиник, обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В сфере образования – в соответствии с учебным процессом, на ежегодное обновление учебников, подушевое финансирование новых мест в детских садах, оснащение колледжей и оборудование детских садов турникетами», – сказал К.Манкараев.

По его словам, вторым значительным направлением в увеличении расходов городского бюджета является развитие инфраструктуры жизнеобеспечения, содержание и развитие дорожно-транспортной сети. Также это начало и продолжение строительства улиц города, средний ремонт, субсидирование общественного транспорта, продолжение строительства светофоров, содержание и очистка ливневой канализации, проектирование и строительство коммунального жилищного фонда, реконструкция, озеленение и благоустройство городской территории.

К.Манкараев также сообщил, что в уточненном бюджете предусмотрены средства на обеспечение работы аппарата акима созданного Нуринского района столицы, его содержание.

«В-третьих, финансирование предусмотрено и для отдельных мероприятий, необходимых для развития города. Направляются средства на оплату труда сотрудников городского Центра мониторинга и оперативного реагирования, закупку специальной техники для обеспечения развития инновационной работы, приобретение земельных участков, проведение капитального ремонта 16 многоквартирных жилых комплексов, замену 10 лифтов в 5 многоквартирных жилых комплексах. Таким образом, учитывая внесенные изменения, исправленный и уточненный бюджет города Астаны на 2023 год составляет 1 триллион 120 миллиардов 955 миллионов тенге», – сообщил К.Манкараев.



