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    Более триллиона  тенге инвестиций планируют привлечь в Актюбинской  области в 2023 году

    14 Декабря 2022, 05:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2023 году в экономику Актюбинской области планируется привлечь 1 трлн тенге инвестиций. О планах развития региона говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе совещания аким Актюбинской области Ералы Тугжанов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства 12 декабря.

    Е.Тугжанов подчеркнул важность достижения до конца года запланированных показателей социально-экономического развития региона.

    По итогам 11 месяцев, темпы роста промышленного производства области составили 101,7%, инвестиций - 103,9%, строительных работ - 104,1%, ввода жилья – 102,1%, транспорта и складирования – 103,2%.

    Согласно поручениям Главы государства, в области продолжается активная работа по привлечению инвестиций и сопровождению проектов в процессе реализации. По итогам 11 месяцев этого года привлечено 800 млрд тенге инвестиций.

    На 2023 год поставлена цель по привлечению в экономику области более 1 трлн тенге инвестиций. В том числе, в наступающем году начнется реализация таких крупных проектов, как Центр ядерной медицины, битумный и сталеплавильный заводы, рельсосварочное предприятие и нефтехимический комплекс в городе Жем.

    Осенью этого года Актюбинской областью были достигнуты соглашения о привлечении рекордных сумм инвестиций в ближайшие несколько лет. Так, круглый стол по глобальным инвестициям принес региону 5 соглашений на сумму 735 млн долларов США, а международный инвестиционный форум Investment Aktobe -2022 - соглашения на 2,7 трлн тенге.

    «Проблема экспорта в основном сырьевых товаров и обработанной продукции низкого передела, озвученная Президентом, актуальна и для нашего региона. Все это является потерями для экономики области в виде недополученных налогов, не созданных рабочих мест и экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Для решения данного вопроса, совместно с крупнейшими предприятиями региона, должны быть созданы детальные Дорожные карты по переходу на более высокий уровень передела», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Экономика Инвестиции
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