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    Более трехсот колледжей не прошли аттестацию - Минпросвещения РК

    10 Мая 2023, 21:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период подготовки и проведения государственной аттестации 219 колледжей вернули лицензии по 780 квалификациям 624 специальностей. Еще один частный колледж в Восточно-Казахстанской области закрылся. Об этом сообщили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе министерства, с начала года в 519 колледжах страны проведена государственная аттестация. По результатам проведенного анализа хорошие показатели наблюдаются в организациях технического и профессионального образования городов Алматы и Астана, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Улытауской и Абайской областей.

    При этом более трехсот колледжей не прошли аттестацию. Основные из них расположены в городе Шымкент, Павлодарской и Кызылординской областях. Также слабые показатели наблюдаются в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской и Актюбинской областях.

    «Перед началом контрольных мероприятий проводится информационно-разъяснительная работа. Государственная аттестация уже выявила ряд системных проблем в сфере технического и профессионального образования. Сейчас идет работа по возвращению действующей лицензии и приложений к лицензии на осуществление образовательной деятельности еще девяти частных колледжей в городе Астана, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областях. Они не ведут образовательную деятельность. Также выявлены 10 колледжей, выполняющие образовательную деятельность без приложения к лицензии», - сообщил председатель комитета Ернур Дауенов.

    По итогам анализа основные нарушения выявлены по рабочим учебным планам, рабочим учебным программам по дисциплинам и модулям учебного плана, прохождению производственного обучения и профессиональной практики, обучению базовым, профессиональным модулям, не соответствующим требованиям государственного общеобязательного стандарта.

    Уполномоченным органам даны рекомендации по оказанию методической помощи организациям ТиПО в разработке, составлении рабочих учебных программ и планов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК
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