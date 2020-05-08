Более трех тысяч ветеранов и тружеников тыла поздравили с праздником в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» при поддержке городского акимата и предпринимателей в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» поздравил более трех тысяч ветеранов и тружеников тыла с праздниками - Днем защитника Отечества и Днем Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«День Победы напоминает о героизме и мужестве как солдат, так и тружеников тыла, боровшихся за мирную жизнь ради будущих поколений. В сложной эпидемиологической ситуации массовые мероприятия по случаю празднования 75-летия Дня Победы отменены. Однако, несмотря на ограничения, государством и партией «Nur Otan» запланирован ряд мероприятий по празднованию Великой Победы и чествованию наших героев - ветеранов в условиях ЧП и карантина», - сообщили в партии.

Более чем трем тысячам ветеранов и тружеников тыла оказана поддержка в виде продовольственных корзин, памятных подарков и поздравительных открыток от руководства партии и города. Оказанное внимание нашло свой отклик в сердцах тех, кто приближал День Победы.

«Ветеранов войны и тружеников тыла в Алматы, к сожалению, осталось немного, каждого горожане знают не понаслышке, а уж соседи по дому – тем более. В каждом доме, куда заходили партийцы, самым частым вопросом от жителей было: «Вы пришли поздравлять нашего героя?» Люди начинали улыбаться, каждый спешил помочь или подсказать номер квартиры или дома», - рассказали в партии.

В домах ветеранов приходу гостей всегда рады. Светлые улыбки, добрые глаза, теплые слова благодарности Елбасы за мирное небо придают каждому моменту особенную, доверительную атмосферу.

«Хочу выразить благодарность нашему Елбасы Нурсултану Назарбаеву, который обеспечил мир, стабильность и развитие страны. Отрадно, что чтут наше историческое прошлое, проявляют огромное уважение к нам, ветеранам, как в обществе, так и на уровне государства. Мы гордимся нашей страной. Не зря проливали кровь, пожертвовали всем ради будущего поколений. С праздником!» - отметил ветеран войны Бисет Мажагулов.

Стоить отметить, что фондом «Almaty Birgemiz» и партией «Nur Otan» более чем трем тысячам участников, инвалидов ВОВ, приравненным к ним лицам, и около 14 тысячам тружеников тыла оказана материальная помощь в размере 50 тысяч тенге. Также в преддверии Дня Победы при поддержке акимата города Алматы, предпринимателей и неравнодушной общественности порядка одной тысячи одиноких людей старше 80 лет, из них 46 человек - ветераны ВОВ, получили памятные подарки и праздничные горячие блюда.

«Партия «Nur Otan» от чистого сердца желает всем ветеранам и труженикам тыла благополучия, здоровья и счастливого долголетия. Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь вечное стремление народа к миру, свободе, лучшей жизни непобедимо. С праздником Победы!» - отметили в партии.

