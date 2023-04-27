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    Более трех тысяч семейчан оштрафованы за вывоз мусора в неположенном месте

    27 Апреля 2023, 19:53

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 3141 человек привлечен к административной ответственности за выброс мусора в неположенном месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Сегодня аким города проверил соблюдение чистоты дворов и улиц в районе Новостройки в связи с санитарной очисткой города.

    В проверке приняли участие представители акимата и начальник местного отдела полиции Елдос Оразалин. В соответствии с постановлением акима города Семея Нурбола Нурсагатова в рамках двухмесячной экологической акции на сегодня ликвидировано около 90 свалок. Но количество людей, которые загрязняют город и сбрасывают твердые бытовые отходы повсюду, все еще не уменьшается. К административной ответственности за выброс мусора в неположенном месте привлечен 3141 человек, оштрафованы 1337 граждан.

    «Сейчас сотрудники полиции принимают жесткие меры. На окраинах города участковые полицейские дежурят и штрафуют граждан, которые сбрасывают мусор на обочину», — сообщил акиму города начальник отдела полиции Елдос Оразалин.

    В областном центре прошли два субботника, в 540 многоквартирных домах были розданы специальные уведомления. Акиматом города ведется работа по увеличению количества мусорных контейнеров. Со следующей недели в городе будут размещены новые мусорные контейнеры. Жителей Семея призвали принять активное участие в санитарной очистке. По субботам полигон ТБО бесплатно принимает мусор.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Акимат Общество Абайская область
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