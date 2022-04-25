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    Более трех тысяч сел будет модернизировано в РК

    25 Апреля 2022, 11:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет модернизации инфраструктуры планируется улучшить качество жизни сельчан. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, докладывая о реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі» на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Главы государства в целях развития сельских территорий Министерством национальной экономики проводится планомерная работа по реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі». Целью проекта является улучшение качества жизни сельчан за счет модернизации инфраструктуры, с доведением ее до параметров новых региональных стандартов», - сказал Алибек Куантыров.

    Достижение данной цели, по словам министра, осуществляется за счет реализации задач по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению доступности социальных услуг для сельских жителей, и в целом через создание комфортной среды проживания.

    «Из общего количества сел было отобрано 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, в которых проживает 89% сельских жителей. Из этих 3,5 тыс. сел – 1 171 тыс. опорных сел и вокруг них 2 368 тыс. близлежащих спутниковых сел. Развитие этих сел осуществляется в приоритетном порядке в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», - отметил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Ауыл – Ел бесігі Миннацэкономики
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