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Более трех тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

Автор:  
Анеля Касымова
7 Ноября 2022, 12:07
Более трех тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3022 преступления, 1808 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыты по горячим следам 6 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 29 грабежей, 421 кража чужого имущества», - сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

На прошлой неделе в Алматы был задержан наркосбытчик и содержатель порностудии, расположенной в элитном микрорайоне. Трудились в ней две девушки, 18 и 22 лет. По оперативным данным, они – наркозависимые.

Также полиция задержала интернет-мошенников, которые обманули 55-летнюю алматинку и убедили ее отдать им порядка 80 тысяч долларов. Женщина почти неделю выполняла требования преступников, будучи уверенной в том, что они пытаются обезопасить ее личные сбережения.


Борьба с преступностью   МВД РК   Криминал  
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