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    Более трех тысяч кубометров воды откачали с улиц и дворов Павлодара

    8 Июля 2023, 15:58

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В 13:50 часов работы по перекачке воды в городе Павлодаре завершены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    С 8 часов утра откачано более 3 тысяч куб.м. воды.

    В активных работах по восстановлению были задействованы сотрудники и техника органов гражданской защиты - ДЧС Павлодарской области, в том числе мотопомпы и пожарные насосные станции.

    Как сообщалось, 7 июля из-за обильных дождей и сильного ветра в Павлодаре затопило улицы и дворы многоэтажных жилых домов, отключилось электричество.

    Был зафиксирован 41 случай падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий, произошедших накануне

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Происшествия Погода МЧС Павлодар
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