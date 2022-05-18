18 Мая 2022 16:10

Более трех млн казахстанцев остается вне ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более трех млн казахстанцев остается вне системы Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Для их привлечения планируется внести изменения в сфере предоставления медуслуг. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казминформ».

«На сегодняшний день более трех млн казахстанцев не застраховано. Думаем, что около 40% населения заинтересуется системой ОСМС», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят расширить перечень оказываемых услуг в рамках Обязательного медицинского страхования (ОСМС).

В частности, по словам министра, рассматривается возможность в рамках одного поступления лечить и другие заболевания.

«На сегодня очень много людей обращаются и пишут, что поступают в больницу на операцию, а выявили еще одно заболевание, а врач не может лечить, потому что другое заболевание не оплачено фондом. Мы хотим расширить эти услуги», - пояснила Ажар Гиният.