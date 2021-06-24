Более трех млн доз вакцины использовали в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане использовано более 3 миллионов доз вакцины от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

По данным ведомства, на сегодняшний день в стране использовано 3 035 784 дозы вакцины. При этом первую дозу получили 1 784 553 человека, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины соответственно привились 1 097 247 и 153 984 узбекистанца.

Среди регионов страны лидирует Наманганская область, там прививку сделали 358 833 человека. Следом в рейтинге расположились Ферганская область с 355 990 привитыми, Андижанская область – 345 117 и Самаркандская область – 284 442 вакцинированных. Замыкает пятерку лидеров столица республики, где вакцинировано 232 744 человека.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V».



