14 Октября 2022, 11:05

Более трех лет скрывавшийся от полиции нигериец задержан в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области задержан гражданин Нигерии, который более трех лет скрывался от полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». За четыре дня проведения операции за пределы страны выдворено 11 иностранцев. Более 100 жителей области, которые не уведомили органы внутренних дел о проживании у них иностранцев, привлечены к административной ответственности», - сообщили в полиции.

Полицейские также задержали гражданина Нигерии. Мужчина скрывался от органов внутренних дел более 3 лет. На протяжении этого времени он не исполнял решение суда о выдворении за пределы страны и проживал в разных городах Казахстана.

Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная по отношению к иностранному гражданину санкционированы меры превентивного ограничения свободы передвижения. Мужчина был помещен в специальный приемник для дальнейшего принудительного выдворения.

«На предусмотренные средства из областного бюджета приобрели билеты авиасообщением Алматы – Доха. Сотрудники полиции сопроводили иностранного правонарушителя до аэропорта Алматы», - пояснил начальник управления миграционной службы ДП области Кайрат Дутпаев.

Законодательно в течение 5 лет въезд в Казахстан нарушителю запрещен.