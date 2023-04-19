Более трех часов разговаривал с инициатором – Магзум Мирзагалиев о нефтяниках из Жанаозена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с рабочими из Жанаозена. Он заявил о том, что более трех часов разговаривал с инициатором группы протестовавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило пожелание встретиться с «КазМунайГазом», наши представители вышли, мы попросили сформировать переговорную команду. Я лично встречался с инициатором и провел с ним встречу длительностью в более трех часов», - прокомментировал журналистам Магзум Мирзагалиев.

Он также ответил на вопрос представителей СМИ о том, почему не вышел на улицу к собравшимся рабочим.

«Я абсолютно не боюсь, потому что бояться нечего. Я еще раз говорю, было требование, чтобы пришли представители «КазМунайГаза». Руководство КМГ сразу вышло», - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются.



