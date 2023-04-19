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    Более трех часов разговаривал с инициатором – Магзум Мирзагалиев о нефтяниках из Жанаозена

    19 Апреля 2023, 13:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с рабочими из Жанаозена. Он заявил о том, что более трех часов разговаривал с инициатором группы протестовавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поступило пожелание встретиться с «КазМунайГазом», наши представители вышли, мы попросили сформировать переговорную команду. Я лично встречался с инициатором и провел с ним встречу длительностью в более трех часов», - прокомментировал журналистам Магзум Мирзагалиев.

    Он также ответил на вопрос представителей СМИ о том, почему не вышел на улицу к собравшимся рабочим.

    «Я абсолютно не боюсь, потому что бояться нечего. Я еще раз говорю, было требование, чтобы пришли представители «КазМунайГаза». Руководство КМГ сразу вышло», - добавил он.

    Ранее сообщалось о том, что переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК КазМунайГаз
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