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    Более тонны огурцов в месяц выращивает в теплице житель Мангистауской области

    9 Марта 2022, 18:24

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Молодой предприниматель из села Куланды Каракиянского района Бауыржан Жусупов еще в сентябре минувшего года построил мини-теплицу на площади 450 квадратных метров и начал выращивать огурцы. Даже в зимние месяцы урожай в теплице достигает тонны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Дождевых червей, как производителей лучшего удобрения, овощевод закупает в Шымкенте. В сарае у него накоплен запас плодородной почвы.

    Сельчанин собирает 100-120 килограммов огурцов и через день отвозит их в сельские магазины и рынки. Говорит, что даже в зимний сезон месячный урожай составляет не менее одной тонны.

    «Семена огурцов и томатов, посеянные незадолго до наступления весны, уже радуют всходами», - делится сельчанин.

    Мужчина говорит, что продукции получается так много, что он уже взял на работу двух односельчан, которым платит больше 100 тысяч тенге в месяц.

    В будущем Бауыржан Жусупов намерен расширить свое дело. Изучив все тонкости ремесла, он теперь готов поделиться ими со своими односельчанами.

    Напомним, в Мангистауском районе первый урожай дала теплица, которая была введена в строй в преддверии 30-летия независимости Казахстана

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Сельское хозяйство Мангистауская область
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