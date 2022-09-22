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    Более тонны карасей изъяли павлодарские полицейские у браконьеров

    22 Сентября 2022, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более тонны карасей изъяли павлодарские полицейские в ходе рейдового мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Инспектор природоохранной полиции и представители инспекции рыбного хозяйства проводили рейдовое мероприятие на озере Карасора Майского района, в 45 км от Казанского сельского округа.

    «21 сентября около 03.00 часов были обнаружены и задержаны три автомашины, под управлением 42 и 49-летних жителей области. В ходе осмотра в машине Volkswagen Transporter были обнаружены и изъяты 367 кг карасей, в автомобиле УАЗ – 370 кг рыбы, еще 339 кг полицейские обнаружили в Lexus. Общий вес изъятой рыбы составил 1 тонну 76 кг. Сумма ущерба составила около 2 млн тенге. Кроме того, в каждом авто были обнаружены и изъяты резиновые лодки и моносети китайского производства, которые запрещены к использованию при ловле рыбы», – сообщил первый заместитель начальника ДП области Жаскайрат Каиров.

    Полиция установила, что у данных лиц отсутствовали соответствующие документы на ловлю рыбы, все граждане доставлены в отдел полиции Майского района. По факту незаконной рыбалки начато досудебное расследование по статье 335 УК РК. Назначены экспертизы.

    В текущем году павлодарские полицейские пресекли шесть фактов незаконной ловли рыбы.

    Фото: polisia.kz
    Павлодарская область
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