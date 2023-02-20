Более ста жителей Жамбылской области заболели бруцеллезом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Бруцеллез остается одной из актуальных проблем южного региона Казахстана, в том числе и Жамбылской области, на территории которой за последние годы уровень заболеваемости превышает среднереспубликанский в 2 - 3 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области рассказали о состоянии заболеваемости населения бруцеллезом и превентивных мерах.

«В области ежегодно регистрируется в среднем около 150 больных, каждый третий поступает с тяжелой формой, каждый пятый – это дети и подростки, более 15% случаев переходят в хроническую форму и затягиваются на десятки лет. Бруцеллез является особо опасным инфекционным заболеванием, поражающим все органы и системы человека. Заразиться этой опасной инфекционной болезнью можно только от больных бруцеллезом животных и от объектов внешней среды, загрязненных выделениями больных животных», - пояснили в управздраве.

От человека к человеку бруцеллез не передается, отметили в ведомстве. Заболевание начинается с повышения температуры тела до 39 - 40 градусов, головной боли, озноба, слабости. Затем появляются боли и припухлость в суставах, поражение сердечно-сосудистой, нервной, урогенитальной систем. Эти явления иногда проходят, а затем вновь обостряются, могут протекать длительное время и привести к инвалидности и нетрудоспособности.

По данным облздрава, в 2022 году заболели этой инфекцией 103 жителя области, из них 26 - дети и подростки.

«Вызывает тревогу то, что заболеваемость регистрируется среди подрастающего поколения, и возникает сложность в организации мероприятий по охране здоровья детей. Если раньше нарушители требований профилактики бруцеллеза своевременно несли наказание за то, что допускаются дети и подростки в животноводческие хозяйства, то сегодня большое количество сельскохозяйственных животных находится в личном подворье, и за ними ухаживают молодые и пожилые лица. А это создает риск заражения этой инфекцией», - пояснили медики.

Ежегодно в Жамбылской области перед началом окотной кампании акимам 11 регионов области, заинтересованным ведомствам и службам, территориальным управлениям санэпидслужбы направляются письма для проведения комплекса профилактических мероприятий.

«В данное время организацией здравоохранения области, совместно с ветеринарной службой, объявлен 3-месячник по активизации организационно-методической работы в коллективах, а также просвещения населения по соблюдению правил личной гигиены при уходе за сельскохозяйственными животными. Необходимо требовать ветеринарную справку при покупке скота, не допускать больных или не исследованных животных в здоровое стадо в личном хозяйстве, покупать продукты животноводства только в установленных местах и требовать документы, удостоверяющие качество и безопасность продуктов», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.