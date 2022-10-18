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    Более ста тысяч тонн полипропилена планируют произвести в Казахстане в 2022 году

    18 Октября 2022, 19:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о ходе запуска производства полипропилена в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На заводе по производству полипропилена в рамках пусконаладочных работ в тестовом режиме уже получены первые гранулы полипропилена. При этом продолжается работа по выводу оборудования всей производственной цепочки на стабильный режим. В целом в текущем году планируется к выпуску порядка 110 тыс. тонн полипропилена», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также сообщил, что в целом Правительством поддерживается предложение по внесению поправок в законодательные акты Республики Казахстан, позволяющих принимать оперативные решения по реализации готовой продукции с учетом сертификации до подписания акта выполненных работ при реализации стратегических проектов в области строительства крупных промышленных комплексов на территориях специальных экономических зон.

    «В целях всесторонней проработки данного вопроса будет создана межведомственная рабочая группа», - добавил Премьер.


    Фото из открытых источников


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Экономика
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