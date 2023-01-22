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    Более ста новобранцев пополнили ряды органов военной полиции

    22 Января 2023, 09:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В управлениях военной полиции Акмолинского и Алматинского региональных гарнизонов военнослужащие срочной службы дали клятву на верность Родине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    С принятием военной присяги новобранцев поздравили руководство Главного управления военной полиции Вооруженных сил, ветераны и родители.

    На протяжении месяца новобранцы проходили курс молодого бойца, в ходе которого они получили базовые знания, необходимые для дальнейшего прохождения воинской службы.

    В завершение мероприятия для родителей и гостей была организована экскурсия по территории воинской части, где они ознакомились с условиями службы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия Минобороны РК
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