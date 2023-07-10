Более ста иностранных граждан выдворены из Атырауской области за пределы РК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 100 иностранных граждан были выдворены с начала года из Атырауской области за пределы Казахстана. При этом на иностранцев, нарушивших миграционное законодательство нашей страны, наложены штрафы на сумму более 17 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, в Атырауской области с начала года более 33 тысяч иностранных граждан получили разрешение на временное проживание. В ходе рейдовых проверок за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 4976 человек. Более 100 иностранцев были выдворены за пределы страны, а на граждан, нарушивших миграционное законодательство Республики Казахстан, наложены штрафы на сумму более 17 млн тенге. Штрафы полностью взысканы.

«С начала года по ст. 392, 395, 394 Уголовного кодекса Республики Казахстан зарегистрировано 9 фактов незаконного пересечения границы РК, а также организации незаконной миграции. А настоящее время по этим фактам проводятся расследования. С начала года иностранцами, прибывшими в область, совершено 15 преступлений»,- сообщили в ДП региона.