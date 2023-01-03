Более ста человек спасли из снежных заносов на трассах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Метель и практически нулевая видимость привели к заторам на трассах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С десяти утра 3 января в одном из самых сложных по зимним погодным условиям Жуалынском районе работают спасатели, вызволяя из снежного плена застрявшие на трассе автомашины и отправляя людей в пункты обогрева.

Как сообщают в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, на перевале Шакпак в Жуалынском районе из-за закрытия участка автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент с 574 по 587 километр силами ДЧС (10 сотрудников и три единицы техники) проводится патрулирование для оказания помощи водителям и пассажирам.





«В ходе патрулирования из застрявших в снегу легковых автомашин спасено 110 человек, из них 37 детей. Все доставлены в ближайший пункт обогрева, находящийся в школе №29 имени М. Жумабаева. Всем оказана психологическая помощь, пострадавших нет», - пояснили в ведомстве.

В патрулировании на трассах задействовано 61 человек и 27 единицы техники. Это 18 сотрудников ДЧС, 28 работников «Казахавтодор», шесть полицейских и 9 работников местных исполнительных органов.





По данным, Жамбылского областного филиала АО «НК» КазАвтоЖол», к зимнему периоду на проблемных трассах региона подготовлено пять тепловых пунктов, пять производственных баз и 58 единиц техники.

Как сообщалось, на территории Жамбылской области наблюдается резкое ухудшение погодных условий, Закрыты трассы республиканского и областного значения из-за сильного ветра порывами до 50 метров в секунду, снегопада, гололеда и плохой видимости. В связи с этим закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог областного значения Б.Момышулы - Колтоган – Кошкарата - Кызтоган с 27 по 76 км, Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас – Саудакент с 107 по 149 км. Также закрыта трасса республиканского значения на участке Тараз - Шымкент с 534 по 593 км.





В связи с плохими погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, по возможности не выезжать на загородные трассы.





Фото – департамент по ЧС Жамбылской области



