Более ста человек эвакуировали с трасс в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Спасателями Карагандинской области эвакуированы и спасены 102 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области движение было ограничено по нескольким участкам автодорог. Силами местных исполнительных органов, дорожными организациями проводятся работы по очистке автодорог. Аварийно-спасательные работы проводятся на автодороге г.Балхаш-с.Аксу-Аюлы. В целом в поисково-спасательных и дорожных работах задействованы силы ДЧС 25 человек, 8 единиц техники, местных исполнительных органов – 27 человек и 14 единиц техники, полиции – 36 человек, 18 единиц техники, дорожные службы – 138 человек, 92 единиц техники. Всего в области эвакуированы и спасены 102 человека, из них 30 детей, освобождено 43 единиц техники. Ситуация находится на контроле», - проинформировали в ДЧС.

Ранее сообщалось, что из-за метели более 200 автомобилей застряли на трассах Карагандинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области.



