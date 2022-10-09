Более ста артистов выступили на концерте в честь Дня города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня города, который в Атырау отмечается 8 октября, в Доме культуры имени Курмангазы состоялся концерт «Атырау - өнер өлкесі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более ста артистов региона продемонстрировали свои таланты в вокале, хореографии, показали театральные постановки, показали мастерство художественного чтения. Основная цель праздничного мероприятия – поддержка творчества юных артистов, воспитание их в национальном духе, популяризация молодых талантов, занимающихся искусством в Домах культуры и клубах районов, городов. И, конечно, создание праздничного настроения у жителей города.

«Артисты Индерского района в честь Дня города Атырау подарили горожанам свое искусство. Всего в области семь районов, все районные центры и поселки равняются на город Атырау. А это значит, что благодаря таким мероприятиям артисты смогут обменяться опытом, а работники культуры получат возможность повысить свою квалификацию. Пусть наш Атырау процветает и развивается», - сказал, приветствуя горожан от имени всех творческих коллективов, аким Индерского района Дарын Шамуратов.



