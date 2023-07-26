Более сотни проектов реализуют в Костанайской области в рамках «Ауыл – ел бесігі»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году в Костанайской области в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в 52 сельских населенных пунктах планируется реализовать 145 проектов общей стоимостью 14,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления экономики и бюджетного планирования, в этом году на проекты развития выделено 6,6 млрд тенге.

«В целях пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта на селе ведется строительство 12 объектов на общую сумму 4,4 млрд тенге, в том числе: 9 физкультурно-оздоровительных комплексов в районных центрах Амангельды, Айет, Карасу, Карабалык, Боровское, Караменды, Сарыколь, а так же в селах Новонежинка и Заречное; крытого спортивного зала в селе Харьковское Мендыкаринского района; спортзала и столовой для средней школы имени Кайдосова в селе Сужарган Джангельдинского района; крытого конного манежа для реабилитации и лечения детей с ограниченными возможностями в селе Заречное, который создаст необходимые условия для организации лечения и социальной адаптации детей с ограниченными физическими возможностями. Также в рамках программы запланирована реконструкция стадиона «Орталық» в поселке Карабалык стоимостью 326 млн тенге», - сообщила руководитель управления Гульбарам Мусагазина.

По 10 объектам строительства и реконструкции на сегодня уже заключены договоры и начаты строительно-монтажные работы, по 3 - ведутся конкурсные процедуры.

«Для возрождения и развития национальной культуры в селах области ведется строительство и реконструкция 5 домов культуры и досуга на общую сумму 1,6 млрд тенге в таких селах как Большая Чураковка Алтынсаринского района, Пригородное Житикаринского района, Арка Камыстинского района, Караменды Наурзумского района и Троебратское Узункольского района. Необходимо отметить, что не завершен проект 2022 года, реализация которого продолжается в этом году. Это строительство дома культуры в селе Ершовка Узункольского района. Кроме того, ведется строительство объекта теплоснабжения в с. Фрунзенское Денисовского района для начальной и общеобразовательной школ, а также дома культуры (114,5 млн тенге). На реализацию проектов из бюджета выделено 8,1 млрд тенге»,- пояснила Г. Мусагазина.

По линии сферы образования по проекту «Ауыл - ел бесігі» в регионе также реализуется ряд крупных проектов. В частности, проводится капитальный ремонт 7 школ в селах Береговое района Беимбета Майлина, Красная Пресня и Молодежное Мендыкаринского района, Костряковка и Пешковка Федоровского района, Урпек Амангельдинского района, Тимирязевка Сарыкольского района.

В рамках программы в селах ремонтируют и дороги. Так, средним ремонтом охвачено 119 внутрипоселковых улиц протяженностью порядка 119 км.

«При этом следует отметить, что в 2023 году дополнительно предусмотрены средства на развитие южных регионов области. Так, для ремонта внутрипоселковых улиц Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов выделено 2,2 млрд тенге. И если в Амангельдинском районе из 8 проектов среднего ремонта дорог, 7 - идут к завершению, в селах Аркалыка по всем улицам ведутся работы, то в Джангельдинском районе до настоящего времени не завершены конкурсные процедуры по всем 10 запланированным проектам, что ставит под угрозу срыва их реализацию»,- заявила руководитель управления экономики.

В целом, из 145 запланированных на этот год проектов завершено 14, из которых 12 приходится на Карабалыкский и Федоровский районы, на стадии реализации находятся 115, конкурсные процедуры проводятся по 16 проектам.

По факту в Костанайской области освоение выделенных бюджетных средств по программе слабое, и составляет всего 28% от годового объема. Поэтому акимам районов было поручено активизировать работу в этом направлении.