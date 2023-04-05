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    Более шести тысячам кокшетауцев завысили тариф за услуги по сбору и транспортировке ТБО

    5 Апреля 2023, 14:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более шести тысяч жителей благоустроенных многоквартирных домов в Кокшетау пострадали от завышенного тарифа за услуги по сбору и транспортировке ТБО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, в Кокшетау было проанализировано начисление сумм за услуги по сбору и транспортировке ТБО жителям многоквартирных благоустроенных домов.

    «7 октября 2022 года Кокшетауским городским маслихатом стоимость услуг по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению ТБО в областном центре для благоустроенных домов с учетом НДС за жителя в месяц установлена в сумме 500 тенге, а для неблагоустроенных домов - с учетом НДС за жителя в месяц 580 тенге. Установлено, что мусоровывозящие компании не имеют возможности осуществлять сортировку и захоронение ТБО. Поэтому с 1 декабря прошлого года на территории Кокшетау применяется тариф, включающий в себя лишь сбор и транспортировку для благоустроенных домов - 377 тенге в месяц с жителя с учетом НДС, для неблагоустроенных домов - 438 тенге в месяц с жителя с учетом НДС», - пояснили в ведомстве.

    Однако прокуроры установили факты, когда жителям многоквартирных благоустроенных домов за услуги по сбору и транспортировке ТБО вместо 377 тенге начислялось 438 тенге, то есть как за жителей неблагоустроенных домов.

    «Внесенное по результатам анализа представление об устранении нарушений законности послужило основанием для местного акимата к перепроверке сумм, начисленных жителям по указанным видам услуг, с возвратом излишне выплаченных средств путем их вычета из сумм, подлежащих оплате», - добавили в ведомстве.

    Таким образом, нарушенными оказались права 6350 жителей Кокшетау. На сегодня всем им суммы за услуги по сбору и транспортировке ТБО рассчитываются в соответствии с установленным тарифом.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Генпрокуратура Цены и тарифы
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