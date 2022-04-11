Более шести тысяч карагандинцев получили работу в первом квартале этого года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За первый квартал этого года в Карагандинской области трудоустроены 6058 человек. Уровень безработицы в регионе составляет 4,5 %, что ниже республиканского показателя (4,9 %). В службы занятости региона за первый квартал обратились 7136 жителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы работой обеспечены 6058 человек. В том числе 3,3 тысячи претендентов получили направления на вакантные места.

«На социальные рабочие места – 294, общественные работы – 2310. Возможностью пройти молодёжную практику воспользовались 118 жителей региона. Повысить мастерство по проекту «Контракт поколений» смогли двое молодых специалистов. На «Первое рабочее место» трудоустроились 20 человек. Воспользоваться этой программой может молодёжь не старше 29 лет. Например, выпускники, не имеющие опыта работы, безработная молодёжь, независимо от регистрации в Центре занятости населения, в том числе категории NEET», – отметила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

Также в регионе реализуется проект «Контракт поколений». Он направлен на трудоустройство молодых специалистов с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста.

С января этого года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева увеличена продолжительность участия и размер оплаты труда по проектам «Молодёжная практика» и «Первое рабочее место». «Молодёжная практика» продлится от шести месяцев до года с заработной платой 30 МРП (91 890). В рамках реализации проекта «Первое рабочее место» трудоустройство гарантировано от 12 до 18 месяцев с зарплатой 30 МРП.

Для безработных людей предпенсионного возраста разработан новый проект «Серебряный возраст». В этом году им смогут воспользоваться 534 человека. При этом государство на протяжении года будет субсидировать заработную плату. Ежемесячный размер субсидий – 50 процентов от установленной зарплаты, но не более 30 МРП с учётом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковские услуги.

«На сегодня проводится работа по привлечению работодателей и лиц предпенсионного возраста. Реализация проекта начнётся по мере финансирования из республиканского бюджета. Для информирования безработных об активных мерах содействия занятости и повышения предпринимательской активности самозанятых в регионе работают передвижные мобильные пункты трудоустройства», – добавила Асем Джунуспекова.