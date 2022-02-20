Более шести тысяч человек в легкой промышленности РК могут остаться без работы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В своих выступлениях Президент РК Касым-Жомарт Токаев не раз поднимал тему защиты бизнеса и давал поручения Правительству обратить на это особое внимание. Тем не менее, на сегодня казахстанские производители полипропиленовой продукции бьют тревогу: их предприятия на грани закрытия. Только в Акмолинской области при ликвидации ТОО «Асыл арман» без работы останутся около 1200 человек. Почему сложилась такая ситуация и если ли выход из нее, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, заместитель генерального директора ТОО «Асыл арман» (ГК «Новопэк») Умар Шоназаров.

На недавней встрече с представителями отечественного бизнеса Президент РК подчеркнул диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел.

«Мы строим «слышащее государство» и наша встреча – это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках», – отметил Президент.

Между тем, положение дел казахстанских производителей полипропиленовой продукции на сегодня оставляет желать лучшего.

«В целом системе легкой промышленности Правительством Казахстана оказывается огромное внимание, но, к сожалению, при этом страдают отдельные сегменты. Мы говорим о предприятиях по производству упаковки из полипропилена, которых в республике насчитывается порядка 18. Эти компании создают постоянные рабочие места, большую часть которых занимают женщины и молодежь. Кроме этого, данные предприятия обеспечивают стабильные отчисления налогов в бюджет», - поделился У. Шоназаров.

Непростая ситуация в сфере сложилась из-за дешевого импорта без пошлины готовой полипропиленовой продукции в Казахстан из третьих стран - таких, как Туркменистан, Узбекистан, Китай. Причина высокого спроса на импортную продукцию – низкая цена, которая ниже даже закупаемого отечественными производителями сырья. Конкурировать на внутреннем и внешнем рынке стало невозможно, ведь все новые ниши в условиях слабой тарифной защиты внутреннего рынка заполнены дешевым импортом. Теперь все другие казахстанские отраслевики, такие как горно-металлургическая, химическая промышленность, агропромышленный комплекс, по причине дешевизны приобретают упаковку, ввозимую из-за рубежа.

«Это негативно повлияло на экономический рост и социальный пакет наших рабочих. Мы неоднократно выходили на министров, но, к сожалению, никакого внимания на эту проблему нет. Единственный, кто поддерживает нас на сегодня, - акимат Акмолинской области», - отметил собеседник.

По словам У. Шоназарова, если проблема не решится в ближайшее время, это может грозить закрытием заводов отечественных производителей и сокращением рабочих мест.

«У нас в Акмолинской области 1200 рабочих, а по всему Казахстану в этой отрасли свыше шести тысяч человек. Как правило, в нашей сфере работают социально-уязвимые слои населения, инвалиды, женщины, молодежь без образования. Ежегодно мы отправляем от 20 до 50 молодых специалистов на повышение квалификации, помогаем получить высшее образование. 70% работающих - женщины», - продолжил У. Шоназаров.

Предприятие ТОО «Асыл арман» (ГК «Новопэк») сохранило рабочие места и зарплату сотрудников, даже работая в условиях пандемии и режима ЧП. Для своих рабочих они построили общежитие, ничем не уступающее элитным домам: в нем у каждого жильца отдельная просторная квартира.

Выход из сложившейся ситуации подсказывают другие страны, также столкнувшиеся с аналогичными проблемами.

«К примеру, в Турции для значительной поддержки отечественных производителей и продвижения товаров на внутреннем рынке был принят ряд законодательных актов, направленных на повышение конкурентоспособности, а именно - была повышена ставка на ввозной текстильный товар, которая составила 20%, благодаря чему Турции удалось сократить ввоз товара из текстиля на 15%. Это позволило сохранить отечественное производство и постоянные рабочие места. Аналогичный пример прослеживается в Таджикистане, который увеличил пошлину на импорт полипропиленовой упаковки из Туркменистана, Узбекистана и Китая, тем самым защитив своих производителей, которых в республике всего два! Это привело к тому, что 80% экспортируемого товара из республики направляется в отечественной упаковке, что положительное сказывается на социально-экономическом развитии производителей и страны в целом, а также на увеличении занятости населения. Буквально недавно Российская Федерация также подняла пошлины в рамках ЕАЭС в отношении полиэтилена из Узбекистана», - пояснил У. Шоназаров.

Казахстанские производители полипропиленовой продукции пытаются решить свою проблему вот уже более трех лет. При этом они предлагают ряд конкретных мер поддержки сегмента.

«Решить нашу проблему реально. Необходимо рассмотреть вопрос о введении каких-либо ограничительных мер в отношении импорта готовой полипропиленовой продукции из Туркменистана, Узбекистана и Китая. Субсидирования мы не просим, оно не решает проблему. Но необходимо также рассмотреть возможные меры господдержки - обеспечить доступ отечественных производителей упаковки из полипропилена к распределению государственных заказов на такие виды продукции как мешок полипропиленовый. Рассмотреть возможность установления преференциального налогового режима для производителей упаковочной продукции, а именно отмены НДС при импорте сырья и товаров для производственный нужд, отмены НДС внутри страны. Мы даже просили рассмотреть какие-то другие меры, к примеру, стандартизацию», - отметил У. Шоназаров.

По словам отечественных производителей полипропиленовой продукции, положительные эффекты при этом не заставят себя долго ждать. Предприятия смогут увеличить производственные мощности, количество рабочих мест и заработную плату рабочим. Кроме того, автоматически увеличатся налоговые отчисления в бюджет страны.

«Так, только на ТОО «Асыл арман» при увеличении производительности до 21 тысячи тонн в год откроется 754 вакансии по разных направлениям. Остается лишь ждать, что на нашу проблему все же обратят внимание», - резюмировал У. Шоназаров.