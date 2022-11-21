Более семи тысяч участников избирательного процесса было обучено к выборам Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия провела огромную работу по подготовке и организации выборов. Об этом сообщила руководитель Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК Жанар Буканова на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти хорошие результаты, которые мы получили на выборах 20 ноября, заключаются, я считаю, не только в хорошей явке, но и в том, что Центральная избирательная комиссия провела огромную работу по подготовке и организации выборов. Чтобы эти выборы были открытыми, прозрачными и придерживались демократических принципов, в соответствии с международными нормами. Хотелось бы сказать, что доверие к избирательным органам определяется соблюдением именно этих принципов и, конечно же, профессионализмом», – сказала Ж.Буканова.

По ее словам, в ходе избирательной кампании Центральной избирательной комиссией, а также Центром электорального обучения обучено более пяти тысяч членов избирательных комиссий, которые непосредственно организовывали и проводили выборы. Обучением были охвачены и другие участники избирательного процесса, в том числе представители политических партий, неправительственных организаций, средств массовой информации, колл-центров, правоохранительных органов – полиции п прокуратуры. Также привлекалась к обучению молодежь, государственные служащие, принимающие участие в решении вопросов при организации работы избирательных участков. Сами избирательные комиссии охватили обучением более двух тысяч человек. Итого, были обучены семь тысяч участников избирательного процесса. Их обучали основам избирательного права, порядку организации и проведения выборов, соблюдению принципов избирательного процесса, выполнению различных коммуникативных функций.

Ж.Буканова подчеркнула, что результатом этого обучения стало то, что было всего три обращения в правоохранительные органы по организации процесса голосования, и по четырем обращениям была определена административная ответственность. Неправительственные организации отмечают около 17 нарушений, в основном, незначительных, процедурного плана.



