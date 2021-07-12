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      Образование

    Более семи тысяч студентов получили образовательные кредиты в Казахстане

    12 Июля 2021, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 287 казахстанских студентов получили образовательные кредиты при помощи АО «Финансовый центр» МОН РК. Об этом сообщили в Минобразования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, АО «Финансовый центр» выступает гарантом в качестве залогового обеспечения по займам. Благодаря этому, абитуриенты и студенты могут получать кредиты с отсрочкой по оплате суммы основного долга сроком до 10 лет.

    Как проинформировали в Министерстве образования и науки, программа предназначена для поддержки тех абитуриентов и студентов, которые не выиграли государственный образовательный грант. Кстати, в этом году количество грантов увеличилось на 5 тысяч и составило 56 тысяч для поступления в бакалавриат, свыше 13 тысяч – в магистратуру и более 1800 – в докторантуру.

    Абитуриенты, которые не выиграли государственный образовательный грант, могут оплатить свое обучение, оформив займ под гарантию государства. Средства можно направить на обучение в любом из казахстанских вузов.

    «Студент, получивший образовательный кредит, начнет погашать сумму основного долга через 6 месяцев после окончания учебы. Сумма кредита не ограничена, главное, чтобы она не превышала стоимость за весь период обучения. Также у выпускника будет возможность досрочно погасить долг без взимания штрафных санкций», – отметили в МОН РК.

    Кредит можно оформить в банках второго уровня. Для получения студенческого займа необходимо привлечь созаемщика, который должен представить в банк справки с места работы о доходах и пенсионных отчислениях за последние 6 месяцев.

    Вместе с тем, с каждым из банков-партнеров разработана собственная программа кредитования на оплату обучения с условиями и требованиями, предъявляемыми к заемщику.

    После положительного решения, банк заключает договор займа и сумма кредита перечисляется на счет учебного заведения.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Вузы МОН
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