Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Более семи тысяч работников в Жамбылской области легализовали трудовые отношения

    28 Марта 2023, 23:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О нарушениях трудового законодательства на предприятиях региона рассказали в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках информационно-разъяснительной работы и профилактики трудовых рисков в минувшем году в 225 трудовых коллективах области была проведена разъяснительная работа по безопасности, охране труда с участием 2 630 работников. Кроме того, в ходе личного приема государственными инспекторами труда более двухсот граждан получили консультации по трудовому законодательству», - сообщил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков.

    По словам спикера, по легализации трудовых отношений неформально занятых лиц узаконены трудовые отношения и исключены из теневой экономики 7 316 работников у 1 770 работодателей.

    «То есть, получается, боле семи тысяч работников работали в «теневом бизнесе», ущемлялось их право на получение необходимого социального пакета. При этом 666 человек являются работниками кафе и ресторанов, 3 996 – сервисных центров (парикмахерские, автомойки, клиринги и другое), а 2 654 человек - работники сельскохозяйственной отрасли. И, как правило, в большинстве случаев это молодые люди в возрасте до 30 лет», - отметил Жарылкасын Айтаков.

    Что касается коллективных договоров, то на 11 646 действующих предприятиях региона в минувшем году было заключено 10 829 коллективных договоров. Из них 1 588 государственных организаций и 10 058 частных.

    Выявляют в Жамбылской области и компании-должники по выплате заработной платы своим сотрудникам. Так, в 2022 году на 14 предприятиях задолженность по заработной плате составляла 852 млн тенге, были ущемлены права 3 430 работников. На сегодняшний день в области имеется задолженность по заработной плате на нескольких предприятиях - ТОО «Альтаис групп» задолжало 55,9 млн тенге, ТОО «ТаразКұрылысИнвест» - 41,3 млн тенге, ТОО «Айя-Сервис» - 11,5 млн тенге и товарищество «КАТЅА» - 3,1 млн тенге, отметил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков.

    Для поддержания постоянного контроля за состоянием условий труда на предприятиях и в организациях Жамбылской области в акиматах районов и города Тараза созданы антикризисные штабы по регулированию социально-трудовых условий.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Права человека Акимат Минтруда РК Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вынесен приговор по делу сыновей депутата Жигули Дайрабаева
    Промзону в колониях Карагандинской области планируют модернизировать
    Несанкционированные свалки выявляют в Шуском районе Жамбылской области
    50% пострадавших от бытового насилия женщин отказываются писать заявление в полицию
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров