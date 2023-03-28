Более семи тысяч работников в Жамбылской области легализовали трудовые отношения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О нарушениях трудового законодательства на предприятиях региона рассказали в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках информационно-разъяснительной работы и профилактики трудовых рисков в минувшем году в 225 трудовых коллективах области была проведена разъяснительная работа по безопасности, охране труда с участием 2 630 работников. Кроме того, в ходе личного приема государственными инспекторами труда более двухсот граждан получили консультации по трудовому законодательству», - сообщил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков.

По словам спикера, по легализации трудовых отношений неформально занятых лиц узаконены трудовые отношения и исключены из теневой экономики 7 316 работников у 1 770 работодателей.

«То есть, получается, боле семи тысяч работников работали в «теневом бизнесе», ущемлялось их право на получение необходимого социального пакета. При этом 666 человек являются работниками кафе и ресторанов, 3 996 – сервисных центров (парикмахерские, автомойки, клиринги и другое), а 2 654 человек - работники сельскохозяйственной отрасли. И, как правило, в большинстве случаев это молодые люди в возрасте до 30 лет», - отметил Жарылкасын Айтаков.

Что касается коллективных договоров, то на 11 646 действующих предприятиях региона в минувшем году было заключено 10 829 коллективных договоров. Из них 1 588 государственных организаций и 10 058 частных.

Выявляют в Жамбылской области и компании-должники по выплате заработной платы своим сотрудникам. Так, в 2022 году на 14 предприятиях задолженность по заработной плате составляла 852 млн тенге, были ущемлены права 3 430 работников. На сегодняшний день в области имеется задолженность по заработной плате на нескольких предприятиях - ТОО «Альтаис групп» задолжало 55,9 млн тенге, ТОО «ТаразКұрылысИнвест» - 41,3 млн тенге, ТОО «Айя-Сервис» - 11,5 млн тенге и товарищество «КАТЅА» - 3,1 млн тенге, отметил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков.

Для поддержания постоянного контроля за состоянием условий труда на предприятиях и в организациях Жамбылской области в акиматах районов и города Тараза созданы антикризисные штабы по регулированию социально-трудовых условий.



