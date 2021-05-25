Более семи тонн автопокрышек переработала в искусственное покрытие актюбинская компания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актобе функционирует компания, перерабатывающая старые автопокрышки в искусственное покрытие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе в течение пяти лет работает компания, перерабатывающая старые автопокрышки в искусственное покрытие. Продукция пользуется спросом.

«Мы гарантируем качество. Искусственное покрытие, изготовленное несколько лет назад, находится в безупречном состоянии. Нужно только помыть его и оно приобретет прежний вид. В настоящее время у нас нет заказов от местных государственных учреждений. Только частные предприниматели дают заказы, мы их выполняем. Из Костанайской области поступили заказы на покрытие для 20-25 дворов, из Алматы на 50 дворов, мы их выполнили. Кроме того, один банк второго уровня подарил 18 городам Казахстана удобные и безопасные детские площадки. Это все наша работа», – сказал директор компании Василий Лагизов.

Фирма получила кредит в рамках программы «Даму өндіріс» для развития производства искусственного покрытия. Это большие средства, вложенные в производство и оборот.

«Предприятие расположено в индустриальной зоне Актобе. Продукцию можно использовать на спортивных и детских игровых площадках. Используется простая технология. Старые покрышки перерабатываются и уплотняются. Цвета разные», – сообщил менеджер Актюбинского областного филиала фонда «Даму» Бауыржан Даркулов.

В настоящее время предприятие принимает старые покрышки из Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

«С первых дней мы начали принимать покрышки бесплатно. Сейчас мы собираем их не только из Актюбинского, но и из других регионов страны. Ежегодно получаем 2-2,5 миллиона килограмм сырья. Уже 7,4 миллиона килограмм покрышек переработаны. На производстве трудятся 40-47 человек. Заказы начинают поступать весной, все лето идет интенсивная работа», – отметил Василий Лагизов.