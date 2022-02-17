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      Костанайская область

    Более пятиста объектов взяты под охрану в Костанайской области

    17 Февраля 2022, 14:43

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области охранные структуры обеспечивают безопасность 565 объектов. На объектах несут службу более 3400 сотрудников охраны на 977 постах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «В этом году наблюдается рост состоящих под охраной квартир на 5%, а также по объектам различных форм собственности почти на 8%. В прошлом году сотрудниками охраны раскрыто 16 преступлений, задержано 27 правонарушителей, предотвращено 16 краж на охраняемых объектах», - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за охранной деятельностью ДП области Абзал Булатов.

    Охранные услуги растут из года в год. Современные частные охранные компании предоставляют широкий спектр услуг: обеспечивают безопасность важнейших государственных и частных объектов, предотвращают кражи, осуществляют сопровождение грузов и инкассацию, следят за сохранностью технического оснащения объектов и поддерживают порядок на объектах.

    Жители области все чаще прибегают к услугам охранных организаций и устанавливают сигнализации и видеонаблюдение.

    Для предупреждения и пресечения преступлений, в том числе краж, полицейские рекомендуют устанавливать оборудование с подключением на пульт централизованной охраны.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Безопасность МВД РК
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