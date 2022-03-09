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    Более пяти тысяч соотечественников эвакуировал Узбекистан из Украины

    9 Марта 2022, 17:52

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан за 10 дней эвакуировал более пяти тысяч соотечественников из Украины. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 28 февраля по 9 марта 22 авиарейсами Uzbekistan Airways из зоны боевых действий в Украине через Польшу было эвакуировано 5037 граждан Узбекистана», - сообщил дипломат.

    Он отметил, что работа по вывозу граждан из различных частей Украины продолжается с акцентом на эвакуации соотечественников, находящихся в отдаленных районах на линии боевых действий. Также прорабатывается вопрос эвакуации узбекистанцев через Молдову.

    «Посольством нашей страны в Украине обеспечена эвакуация из города Сумы 23 узбекских студентов под эгидой международных гуманитарных организаций, которые направлены в город Львов арендованным дипмиссией автобусом», - отметил представитель МИДа.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Украина
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