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    Более пяти тысяч СМИ зарегистрировано в Казахстане

    25 Января 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 70% из пяти тысяч зарегистрированных в Казахстане средств массовой информации составляют печатные издания и газеты. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если в 2016 году в Казахстане было зарегистрировано около 2 тысяч СМИ, то сегодня их количество составляет более 5 тысяч. Из них 70% - печатные издания и газеты. Это свидетельствует об увеличении потенциала медиа-отрасли и ее значительных перспективах. Для дальнейшего развития отечественных медиа перед нами стоят масштабные задачи», - сказал Алтай Кульгинов в ходе форума печатных изданий в Астане.

    «В своей предвыборной программе Глава государства дал конкретные поручения и поставил задачи по улучшению информационной политики, молодежной политики, инструментов связи с гражданским обществом в стране. В этой связи, говоря о вопросах региональных СМИ, по увеличению количества читателей и тиража изданий, финансированию и техническому обновлению, своевременной доставке и улучшению условий региональных СМИ, Министерству информации и общественного развития необходимо работать совместно с местными исполнительными органами», - отметил он.

    Также по словам вице-премьера, в каждом регионе необходимо разработать формат эффективного проведения государственной информационной политики с учетом специфических региональных особенностей изданий.

    «Еще один вопрос - безопасность отечественного медиа-пространства. Должна быть проведена системная работа в целях защиты населения от фейковой информации, наносящей вред стране», - обратился Алтай Кульгинов.

    Ранее заместитель Премьер-Министра назвал главные вызовы, стоящие перед казахстанскими региональными печатными изданиями в ходе открытия форума.

    Фото: userscontent2.emaze.com



    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК СМИ Алтай Кульгинов
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