Более пяти тысяч офицеров запаса подготовили на военной кафедре столичного вуза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоялась конференция на тему «Военная подготовка в гражданских вузах на современном этапе». Мероприятие приурочено к 20-летнему юбилею военной кафедры университета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Участники конференции обсудили методику преподавания военных дисциплин, а также современные тенденции и особенности организации военной подготовки.

Эффективную работу военной кафедры отметил заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

– За короткое время военная кафедра университета достигла определенных высот и заняла достойное место среди казахстанских вузов. Ряд выпускников награжден государственными наградами за профессионализм. За 20 лет здесь подготовлено более пяти тысяч офицеров запаса для Вооруженных Сил Казахстана, многие из которых сегодня выполняют свой воинский долг, – сказал заместитель министра обороны.

Сегодня военная кафедра университета ведет подготовку офицеров запаса по семи военно-учетным специальностям. Учебные занятия со студентами проводит опытный профессорско-преподавательский состав из числа офицеров запаса.

Для обучения студентов имеется необходимая учебно-материальная база: компьютерный и интерактивный классы, класс управления боем, лазерно-стрелковый комплекс, а также строевой плац, тактическое поле, огневой городок, парк боевых машин и учебное вооружение.

На базе военной кафедры создан центр военно-патриотического воспитания, где на постоянной основе проводятся мероприятия с участием ветеранов и действующих военнослужащих.

В конференции приняли участие ректор Евразийского национального университета Ерлан Сыдыков, начальник факультета Генерального штаба Национального университета обороны генерал-лейтенант запаса Абай Тасбулатов, председатель общественного объединения «Застава тарландары» генерал-майор запаса Турсун Уажанов, генеральный директор Военно-технической школы генерал-лейтенант запаса Булат Дарбеков, заместитель начальника Департамента военного образования и науки Министерства обороны полковник Асет Аккузинов, заведующий военной кафедрой Евразийского национального университета генерал-майор запаса Едил Уразов, а также преподаватели и студенты вуза.

По окончании конференции генерал-майор Мухамеджан Таласов вручил профессорско-преподавательскому составу кафедры благодарственные письма от министра обороны.



