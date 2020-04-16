Более пяти тысяч костанайцев получили помощь в размере 50 тысяч тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жители городов Костанай и Рудный из числа социально уязвимых категорий уже получили по 50 тысяч тенге из средств регионального фонда «Birgemiz Qostanai», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях оказания помощи социально уязвимым слоям населения на период чрезвычайного положения по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева был создан общественный фонд «Birgemiz», цель которого оказать материальное содействие нуждающимся. Мария Пасекан - одна из тех, кто получил помощь в размере 50 тысяч тенге.

«Я вынуждена одна воспитывать своих детей. Младший ребенок страдает тяжелой формой ДЦП. Услышала о созданном по инициативе Елбасы фонде. Решила подать заявку. Оказалась в списке партии «Nur Otan», таким образом получила 50 тысяч тенге. Данная мера - большая поддержка для нуждающихся в такой трудный период. Очень благодарна партии «Nur Otan» и Елбасы», - сказала Мария Пасекан.

Как отметил председатель ОФ «BirgemizQostanai» Сералы Ахметов, размер единовременной материальной помощи был определен в сумме 50 тысяч тенге.

«В нашей области помощь оказывалась только в двух городах - это Костанай и Рудный. Общее количество получивших помощь составляет 5681 человек. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально уязвимых групп с самым низким уровнем дохода. Это малообеспеченные многодетные семьи, инвалиды 1 группы, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, пенсионеры, получающие минимальную пенсию (входящие в список социально-уязвимых слоев населения), круглые сироты», - пояснил Сералы Ахметов.



