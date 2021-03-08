Более полувека посвятила изучению тюльпанов ученый-ботаник Анна Иващенко

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Известный ученый-ботаник, кандидат биологических наук ветеран Иле-Алатауского национального парка Анна Иващенко около 60 лет занимается изучением и сохранением растительного мира Казахстана. Особое место в ее жизни занимают тюльпаны. Самыми традиционными цветами на 8 Марта справедливо считаются тюльпаны. Этот уникальный цветок символизирует пришедшую весну. Корреспонденту МИА «Казинформ» Анна Андреевна рассказала об истории возникновения дикорастущих тюльпанов и о его современных сортах.

По ее словам, на территории Южного Казахстана и прилегающих регионах средней Азии первые тюльпаны возникли 10-20 миллионов лет назад. Потом они расселились на восток, запад до средиземного моря.

В общественном сознании закрепился стереотип, что Родиной тюльпанов является Голландия. О том, что Казахстан - родина тюльпанов, биолог Анна Иващенко твердит везде.

«Голландские тюльпаны - это тюльпаны сотворенные человеком. В Голландии ни одного дикого тюльпана нет. Я об этом рассказываю уже около 60 лет, но многие до сих пор это не признают. Голландцы начали заниматься тюльпанами меньше 500 лет назад. К ним первые тюльпаны попали из Турции», - рассказывает Анна Иващенко.

Анна Андреевна родилась и выросла в Украине. После окончания Харьковского университета приехала по приглашению в казахстанский заповедник «Аксу-Джабаглы». Здесь она проработала 22 года в должности старшего научного сотрудника, занималась изучением флоры высших растений.

В 1985 году переехала в Алматы и работала в Институте ботаники академии наук и в Главном ботаническом саду. В 1999 году она вышла на заслуженный отдых. После этого 8 лет работала по проектам ПРООН. В 2007 году ее пригласили в Иле-Алатауский национальный парк.

«Любовь к диким растениям у меня началась еще со школьной парты, с уроков биологии. Моя мама тоже очень любила тюльпаны. Хотя в наших краях они не росли. Один раз она где-то увидела узор тюльпанов и вышила его своими руками. Это вышивку я до сих пор храню.

Впервые дикие тюльпаны я увидела в 1964 году, когда приехала работать в заповедник «Аксу-Джабаглы». Мой огромный интерес начался тогда, когда я увидела массив цветущих с тюльпанами. Впервые мне попалась чистая популяция из желтоцветковых тюльпанов Грейга в южной части заповедника. Тюльпан Грейга - это уникальный вид среди всех тюльпанов в Казахстане. Ее называют королем тюльпанов. В Голландии ему диплом первоклассного сорта присвоили. С ним вообще не надо ничего делать. Бери и выращивай. Размер лепестков достигает до 12 см, раскрытый цветок как целая пиала. Из него на сегодня выведено около 300 сортов», - рассказала Анна Андреевна.

Сегодня во всем мире насчитывается 100-120 видов тюльпанов. Больше трех тысяч современных созданных сортов. По разнообразию дикорастущих тюльпанов Казахстан занимает ведущее место в мире. В Казахстане растут 40 видов тюльпанов, 12 из них являются эндемиками Казахстана, а 18 занесены в Красную книгу. 75% культурных сортов тюльпанов в мире представлены 3 видами: тюльпан Грейга (Tulipa Greigii), тюльпан Кауфмана (Tulipa Kaufmanniana) и тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii).

«Дикие тюльпаны Казахстана - это наше огромное достояние. Почему популяция тюльпанов сокращается в окрестностях крупных городов, потому что люди срывают их. Ведь они не размножаются вегетативно, они дают семена. Чтобы сеянец тюльпана зацвел, должно пройти не менее 10 лет. И только на 12-15 году этот цветок впервые зацветает. А в ботаническом саду культивированный тюльпан зацветает на 6-8 году жизни. Если мы не сохраним дикорастущие тюльпаны, эти сорта вымрут, и новые мы не создадим. И не поддержим старые. Потому что для поддержки, мы должны их время от времени обновлять.

Культурных сортов сейчас есть более трех тысяч видов. Они делятся на 15 классов, из них три класса дикарей, туда входят наши Грейга и Кауфмана. От Грейга выращено 300 сортов. Это 10% ассортимента мирового класса. И еще один тюльпан, с которого всё началось, это степной вид Шренка. Он тоже растет в Казахстане. Ранее турки привозили его из Крыма и выращивали миллионы луковиц, и он первый попал в Европу. Также есть тюльпан Регеля, который растет только в Казахстане в Чу-Илийских горах. Живет на голых камнях в жарком месте», - рассказала ученый.

Анна Иващенко опубликовала около 300 научных работ, около 30-ти авторских монографий, а также коллективных книг. Долгие годы она сотрудничала с известным фотографом-анималистом Олегом Беляловым. В результате совместной работы на свет вышли книги «Растительный мир Казахстана», «Сокровища растительного мира Казахстана», «Цветковые растения юго-востока Казахстана» и другие. Издания переведены на казахский и английский языки. Также в 2018 году они выпустили документальный фильм, где описывается вся история и этапы жизни тюльпанов.

Кроме того, один из видов тюльпана, найденный в Чулакских горах, назван именем Анны Иващенко.

«Это история началась с того, как Олег Белялов с Владимиром Питетом нашли один из видов диких тюльпанов в Чулакских горах. Этот тюльпан с необычными листьями на то время время цвел. Нашли его в 2009 году, и в 2013 году они впервые попали на цветение. Когда я возила японцев, они все время меня спрашивали: «Тюльпан именем советского ботаника Зинаиды Бочанцевой есть, а с именем Анны есть?». Потом вот ребята нашли новый вид тюльпана и решили дать ему мое имя. Потому что, как правило, найденный новый вид растения, должен сначала получить свое название и описание. Был вопрос, как назвать. Анн много, а Иващенко - нет. Так и появился еще один вид дикорастущих тюльпанов с моим именем», - поделилась Анна Андреевна.



