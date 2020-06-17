Более полутора тысяч жамбылцев пройдут обучение в рамках программы «Еңбек»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Учебные центры Жамбылской области будут готовить специалистов по потребностям сферы предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа учебных центров в Жамбылской области станет еще результативнее, - рассказали в Палате предпринимателей Жамбылской области «Атамекен». - Бизнес региона готов обучать кадры по своим потребностям. Об этом говорят высокие показатели реализации инициативы НПП РК «Атамекен» по созданию при предприятиях учебных центров. С 2017 года в Жамбылской области экспертами отдела развития человеческого капитала в областной реестр учебных центров включен уже 51 учебный центр. По итогам обязательных пенсионных взносов за 2019 год 45 учебных центров смогли участвовать в распределении государственного заказа».

«По итогам распределения государственного заказа на 2020 год по обучению безработных на краткосрочных курсах в рамках программы «Еңбек» в 23 учебных центрах планируется обучить 1 521 человека, которые предоставили социальный четырехсторонний договор. Данный договор заключается между центром занятости, обучающимся, учебным центром и работодателем. То есть, после окончания краткосрочных курсов, учебный центр в обязательном порядке обязуется трудоустроить обучавшихся. Такой системный подход непосредственно воздействует на уровень безработицы региона», - сказал исполняющий обязанности директора Палаты предпринимателей Жамбылской области Самат Косалиев.

Учебные центры, получившие государственные заказы, не остаются вне внимания региональной палаты. В дальнейшем эксперты палаты будут регулярно мониторить весь учебный процесс в учебных центрах.

В Палате предпринимателей Жамбылской области «Атамекен» напомнили, что в рамках государственной программы «Енбек» за счет госбюджета предприятия могут готовить для себя рабочих специалистов. Принять участие в образовательной программе могут организации образования с элементами дуального обучения с наставничеством. Для этого предприятие должно создать учебный центр, подав заявление в Региональную палату предпринимателей для включения в реестр учебных центров НПП «Атамекен».