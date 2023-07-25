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    Более полусотни случаев заболеваемости корью выявлено в Костанайской области

    25 Июля 2023, 15:30

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области продолжается регистрация случаев заболеваемости корью. О ситуации в регионе сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Ермухамбет Даулетбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Даулетбаева, с начала года в РК отмечается осложнение эпидемиологической ситуции по кори и уже зарегистрировано 2596 подтвержденных случаев, большое количество заболевших зарегистрировано в Алматы (1062 случая), Жамбылской области (374), Алматинской области (349), Атырауской области (168), Астане (139), Шымкенте (96). По Казахстану непривитых против кори лиц заболело 71,4%.

    Ранее сообщалось о том, что в этом году заболело около 2 тысяч детей, а первые случаи были завезены из Турции и России.

    «В Костанайской области продолжается регистрация случаев заболеваемости корью. Всего по области зарегистрировано 57 случаев кори. Заболеваемость зарегистрирована в 7 территориальных населенных пунктах: Костанай - 47, Рудный – 4, Аркалык – 2, по 1 случаю в Аулиекольском, Житикаринском, Жангельдинском, Денисовском районах.

    Пик заболеваемости отмечен на 25 неделе (15-21 июня), когда было зарегистрировано 17 случаев. На сегодняшний день регистрируются единичные случаи»,- сообщил Е. Даулетбаев.

    Заболеваемость, по словам санврача, преимущественно регистрируется среди непривитых лиц, которые составляют 61,4 % (35 случаев).

    «В том числе не иммунизированы по причине недостижения прививочного возраста (9 случаев), медицинских отводов (4 случая), отказов (22 случая). Неизвестный прививочный статус у 29,8 % (17 случаев) больных корью. Среди вакцинированных по Костанайской области зарегистрировано 5 случаев кори.

    Удельный вес детей до 14 лет составил – 64,9% (37 случаев)»,- добавил Е. Даулетбаев.

    Специалистами в очагах кори организованы противоэпидемические мероприятия с определением границ очага, источника инфекции, установлением контактных лиц с ежедневным медицинским наблюдением.

    Всего зарегистрировано 632 контактных лиц, из них подлежало экстренной иммунизации – 38, привито 16 (42,1%).

    Даулетбаев напомнил, что осложнения после перенесенной кори— частое явление. Среди них - слепота, отиты, пневмонии, энцефалиты, возможен летальный исход заболевания. Вирус кори от больного здоровому человеку передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании.

    «Единственно эффективным способом защиты от кори является вакцинация. Для борьбы с корью и предупреждения вспышек заболевания и смерти уровень охвата вакцинацией должен составлять не менее 95% и поддерживаться на всех уровнях. На сегодняшний день в области имеется достаточное количество вакцины для проведения плановой и наверстывающей иммунизации. Учитывая продолжающуюся неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости корью в текущем году, призываю всех родителей привить детей против кори и других инфекционных заболеваний, в соответствии с национальным календарем прививок»,- заключил Е. Даулетбаев.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение Дети
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