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      Образование

    Более полусотни IT классов открыли в Жамбылской области

    30 Ноября 2022, 08:32

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Информационным технологиям обучают юных жамбылцев в новых IT классах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления образования акимата Жамбылской области, все 445 жамбылских школ подключены к высокоскоростному интернету, оснащены внутренней беспроводной сетью Wi-Fi. В учебном процессе учащиеся области используют свыше 49 тыс. компьютеров. Учителя работают с системой «Күнделік».

    Для повышения интереса юных жамбылцев к современным технологиям в области открыли 54 IT класса. Помимо этого, 276 школ региона оснастили кабинетами робототехники.

    Безопасность детей находится в центре внимания, отмечают в облакимате. Во всех школах и дошкольных организациях региона установлены камеры видеонаблюдения.

    «Сегодня цифровизация стала трендом мирового масштаба, - сообщают в управлении образования акимата Жамбылской области. - Множество стран стремится развить свои цифровые технологии. Наше государство прилагает все усилия для того, чтобы подрастающее поколение развивалось в этом направлении».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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