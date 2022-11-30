Более полусотни IT классов открыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Информационным технологиям обучают юных жамбылцев в новых IT классах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования акимата Жамбылской области, все 445 жамбылских школ подключены к высокоскоростному интернету, оснащены внутренней беспроводной сетью Wi-Fi. В учебном процессе учащиеся области используют свыше 49 тыс. компьютеров. Учителя работают с системой «Күнделік».

Для повышения интереса юных жамбылцев к современным технологиям в области открыли 54 IT класса. Помимо этого, 276 школ региона оснастили кабинетами робототехники.

Безопасность детей находится в центре внимания, отмечают в облакимате. Во всех школах и дошкольных организациях региона установлены камеры видеонаблюдения.

«Сегодня цифровизация стала трендом мирового масштаба, - сообщают в управлении образования акимата Жамбылской области. - Множество стран стремится развить свои цифровые технологии. Наше государство прилагает все усилия для того, чтобы подрастающее поколение развивалось в этом направлении».



