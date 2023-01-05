Более полумиллиона учащихся получают техническое и профессиональное образование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На начало 2022-2023 учебного года в Казахстане функционировало 718 самостоятельных организаций технического и профессионального образования и 41 филиал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Общая численность учащихся составила 525,9 тысячи человек. Из них 251,2 тысячи человек, или 47,8%, – женщины. По сравнению с 2021-2022 учебным годом численность учащихся увеличилась на 6,5%.

71,8% от общего числа учащихся обучается на базе основного среднего образования, 24,5% - на базе общего среднего образования, 3,7% - на базе ТиПО.

По очной форме обучаются 95,8% учащихся, вечерней и заочной формах – 0,2% и 3,9% соответственно.

По государственному образовательному заказу обучаются 316,1 тысячи человек, что составляет 60,1% от общей численности учащихся, платные образовательные услуги получают 209,8 тысячи человек, или 39,9% учащихся.

Наиболее востребованными специальностями на начало 2022-2023 учебного года являлись:

- сестринское дело – 18 454 человек;

- лечебное дело – 15 304 человек;

- программное обеспечение – 13 242 человека;

- техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта – 10161 человек;

- организация питания – 10143 человека;

- педагогика и методика начального обучения – 8 777 человек;

- физическая культура и спорт – 7 410 человек;

- по другим специальностям – 111 698 человек.

Доля учащихся на государственном языке составляет 61%, на русском – 38,8% и на английском языке – 0,2%.

Число выпускников в 2022 году составило 138,8 тысячи человек. Из них 83 тысячи человек, или 59,8%, трудоустроено, 19,9 тысячи человек, или 14,3%, продолжили обучение в высших учебных заведениях и колледжах.

В организациях технического и профессионального образования республики занято 36,9 тысячи преподавателей и 5,4 тысячи мастеров производственного обучения. В число преподавателей по категориям входят педагоги-мастера – 868 человек, педагоги-исследователи – 6 049 человек, педагоги-эксперты – 4 774 человека, педагоги-модераторы – 6004 человека.



