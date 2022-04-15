Более полумиллиона решений следователей согласовали прокуроры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев сообщил о внедренном в 2020 году разграничении зон ответственности между органами следствия, прокуратуры и суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со своей стороны хочу остановиться на ключевых аспектах работы в органах прокуратуры по обеспечению законности на стадии следствия и судебного разбирательства. Глава государства постоянно акцентирует внимание на соблюдении конституционных прав граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. По его поручению в 2020 году начато поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного процесса по опыту стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее суть – в четком разграничении зон ответственности между органами следствия, прокуратуры и суда. По этой модели полиция собирает и закрепляет улики, прокурор – согласовывает все важные решения и направляет дело в суд, суд – осуществляет контроль за законностью, выносит приговор и определяет наказание», - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, с 2020 года на первом этапе внедрения новой модели прокуроры стали согласовывать ключевые решения следствия.

«Среди них – признание лица подозреваемым, квалификация его деяния, прерывание сроков и прекращение дела. Теперь без одобрения прокурора эти решения не имеют юридической силы и не несут никаких правовых последствий. В Уголовно-процессуальном кодексе четко прописали сроки и все процедурные моменты прохождения этого этапа. Процесс согласования также перевели в онлайн-формат через электронную систему Единый реестр досудебного расследования», - отметил замгенпрокурора.

«Следователь в этой базе готовит постановление и одним кликом отправляет его прокурору. Если решение законно, прокурор согласовывает это решение своей цифровой подписью, и оно тут же обратно возвращается следователю. С момента внедрения новой модели через фильтр прокурорского согласования прошло более 500 тысяч решений следователей. В результате качество следствия улучшается, меньше допускается ошибок»,- заключил А. Чиндалиев.