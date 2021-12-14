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    Более полумиллиарда жителей Земли оказались в крайней нищете из-за возросших расходов на здравоохранение

    14 Декабря 2021, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пандемия COVID-19, по-видимому, повернет вспять два десятилетия глобального прогресса в направлении всеобщего охвата услугами здравоохранения и усугубит бедность в мире. Об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ООН.

    Публикация совместного исследования была приурочена к Международному дню всеобщего охвата услугами здравоохранения. В своем послании по этому случаю Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завил, что с приближением третьего года пандемии международное сообщество должно в срочном порядке укрепить национальные системы здравоохранения, сделав их более справедливыми, устойчивыми и обеспечив доступ к ним для всех слоев населения.

    Глава ООН отметил, что больнее всего пандемия ударила по странам, в которых отсутствуют системы здравоохранения, способные обеспечить качественную и доступную помощь для всех. Если международное сообщество действительно хочет добиться всеобщего охвата услугами здравоохранения в мире к 2030 году, то, как сказал Антониу Гутерриш, национальные правительства должны проявлять большую приверженность общему делу.

    «Это означает увеличение объема инвестиций в системы здравоохранения с упором на оказание первой медико-санитарной помощи, а также поддержку маргинализированных групп населения, – сказал Генсек ООН. – Самая надежная гарантия устойчивости национальных экономик – это укрепление систем здравоохранения до возникновения кризисов».

    Антониу Гутерриш вновь подчеркнул, что неравномерное распределение вакцин против COVID-19 в прошлом году стало одним из проявлений эгоизма наиболее обеспеченной части человечества.

    «Мы должны извлечь уроки из этого печального опыта, – подчеркнул глава ООН. – Пандемия не закончится ни для кого, пока она не закончится для всех».

    В 2020 году пандемия нарушила работу медицинских служб повсеместно, вызвав чрезмерную нагрузку на национальные системы здравоохранения. В результате впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии увеличилась, говорится в докладах ВОЗ и Всемирного банка.

    Пандемия также спровоцировала самый серьезный с 1930-х годов экономический кризис, в результате чего людям становится все труднее оплачивать жизненно важную медицинскую помощь.

    «У нас в запасе не осталось времени, – заявил глава ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус. – Национальные правительства должны немедленно возобновить и активизировать свои усилия, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к услугам здравоохранения, не опасаясь финансовых последствий. Это подразумевает увеличение государственных расходов на здравоохранение и социальную поддержку, а также усиление внимания к состоянию систем первичной медико-санитарной помощи».

    До пандемии многие страны мира добились существенного прогресса на пути к эффективной всеобщей медицине, говорится в докладах ВОЗ и Всемирного банка, но этот прогресс не выдержал испытания временем.

    В 2019 году основными медицинскими услугами было охвачено 68 процентов населения мира, однако охват этот был неравномерным даже в странах со средним уровнем дохода. В результате беднейшим слоям населения и людям, живущим в сельской местности, было намного сложнее получить необходимые медицинские услуги, чем обеспеченным граждане и жителям городов.

    ВОЗ и Всемирный банк предупреждают, что финансовые трудности в мире могут еще более обостриться по мере роста бедности, падения доходов населения и увеличения государственных ограничений в бюджетно-финансовой сфере.

    «На этот раз мы должны создать системы здравоохранения, которые будут достаточно надежными, чтобы противостоять будущим потрясениям, таким как возможная следующая пандемия», – отмечают авторы доклада.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН Здравоохранение Коронавирус в мире Мировые новости ВОЗ
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