Более полумиллиарда тенге задолжали костанайцы теплоэнергетической компании

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Дебиторская задолженность жителей города Костаная за отопление и горячую воду превысила 550 миллионов тенге. Теплоэнергетическая компания обратилась к горожанам, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Уважаемые потребители услуг ГКП «КТЭК». Спасибо вам! Благодарим всех тех, кто продолжает вовремя оплачивать за предоставленные услуги отопления и горячей воды! В период выполнения ремонтных работ на тепловых сетях и тепловых источниках любая своевременная оплата очень важна. К сожалению, вовремя вносят платежи не все потребители услуг. На 19.07.2023 года дебиторская задолженность населения составляет 557,3 млн тенге»,- сообщили в компании.

Завершение ремонтных работ, как заверили в КТЭК, напрямую зависит от финансового состояния предприятия.

«Мы призываем потребителей услуг оплатить имеющуюся задолженность! ГКП «КТЭК», со своей стороны, обеспечит тепло и уют в ваших квартирах», - отмечается в сообщении.