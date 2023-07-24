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    Более полумиллиарда тенге задолжали костанайцы теплоэнергетической компании

    24 Июля 2023, 13:39

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Дебиторская задолженность жителей города Костаная за отопление и горячую воду превысила 550 миллионов тенге. Теплоэнергетическая компания обратилась к горожанам, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Уважаемые потребители услуг ГКП «КТЭК». Спасибо вам! Благодарим всех тех, кто продолжает вовремя оплачивать за предоставленные услуги отопления и горячей воды! В период выполнения ремонтных работ на тепловых сетях и тепловых источниках любая своевременная оплата очень важна. К сожалению, вовремя вносят платежи не все потребители услуг. На 19.07.2023 года дебиторская задолженность населения составляет 557,3 млн тенге»,- сообщили в компании.

    Завершение ремонтных работ, как заверили в КТЭК, напрямую зависит от финансового состояния предприятия.

    «Мы призываем потребителей услуг оплатить имеющуюся задолженность! ГКП «КТЭК», со своей стороны, обеспечит тепло и уют в ваших квартирах», - отмечается в сообщении.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Костанайская область ЖКХ Экономика Общество Костанай
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