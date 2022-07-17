Более половины жителей Жамбылской области прошли вакцинацию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается вакцинация населения Жамбылской области от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области в 23 организациях первичной медико-санитарной помощи имеется 45 прививочных пунктов, из них 16 расположены в городах, 29 – в районах.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Асета Калиева, по области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18-ти лет.

«С 1 февраля 2021 года в область доставлено 375 340 доз отечественной вакцины QazCovid-in на 187 670 человек, 843 590 доз вакцины «Спутник V» на 421 795 человек, 60 000 доз Hayat-Vax на 30 000 человек. Кроме того, 34 000 доз CoronaVac на 17 000 человек, 303 000 доз вакцины «Синофарм VeroCell» на 151 500 человек, 10 000 доз «Спутник Лайт», 333 450 доз Pfizer.

«В целом по области 638 398 лиц (101,1%) получили первый компонент вакцины против коронавируса, 632 595 лиц (100,2%) - второй компонент. Ревакцинацию прошли 404 173 (83,1%) человека. Осложнений после прививок не зарегистрировано. На сегодня для вакцинации населения старше 18 лет не осталось доз первого компонента, имеется 5 810 доз второго компонента. Первый компонент вакцины Pfizer приняли 132 578 человек (95,2%), второй компонент - 128 695 человек (92,4%). Это 113 079 подростков, 4 351 беременная женщина и 15 148 кормящих», - пояснил спикер.

По информации облуправления здравоохранения, за прошедшие сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции в трех районах и городе Таразе. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 071 больных COVID-19, на данный момент выздоровевших 26 486. Наибольшее число заболевших наблюдается в Таразе и в приграничном Кордайском районе. Инфекционные стационары в Жамбылской области заполнены на 56%, заполняемость реанимационных коек составляет 22%.

Население Жамбылской области составляет около 1,2 млн человек.



